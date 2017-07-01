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    Ополченцы ЛНР угрожали наблюдателям ОБСЕ из-за Дня Конституции Украины

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    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (694)

    (обновлено: )2401
    Инцидент произошел в поселке Веселая Гора 29 июня. Согласно отчету, ополченцы, вооруженные автоматами, предупредили наблюдателей, что будут стрелять.
    Ополченцы самопровозглашенной ЛНР. Архивное фото
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. На территории Луганской области, контролируемой самопроозглашенной ЛНР, двое вооруженных ополченцев угрожали наблюдателям миссии ОБСЕ, говорится в отчете миссии ОБСЕ.

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    Как отмечается, наблюдателей обвинили в том, что те поздравляли местных жителей с Днем Конституции Украины.

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    Инцидент произошел в поселке Веселая Гора 29 июня. Согласно отчету, "двое мужчин примерно 25-30 лет в камуфляжной одежде без знаков отличия и в черных балаклавах, закрывающих их лица, были вооружены автоматами".

    Они подошли к наблюдателям миссии и спросили, поздравляли ли они местных жителей с Днем Конституции накануне. Ополченцы сказали, что будут стрелять в сотрудников ОБСЕ, если такое повторится.

    Наблюдатели покинули этот район и сообщили о произошедшем в СЦКК.

    Напомним, 23 апреля, патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.

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