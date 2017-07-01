Ополченцы ЛНР угрожали наблюдателям ОБСЕ из-за Дня Конституции Украины

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. На территории Луганской области, контролируемой самопроозглашенной ЛНР, двое вооруженных ополченцев угрожали наблюдателям миссии ОБСЕ, говорится в отчете миссии ОБСЕ.

Как отмечается, наблюдателей обвинили в том, что те поздравляли местных жителей с Днем Конституции Украины.

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Инцидент произошел в поселке Веселая Гора 29 июня. Согласно отчету, "двое мужчин примерно 25-30 лет в камуфляжной одежде без знаков отличия и в черных балаклавах, закрывающих их лица, были вооружены автоматами".

Они подошли к наблюдателям миссии и спросили, поздравляли ли они местных жителей с Днем Конституции накануне. Ополченцы сказали, что будут стрелять в сотрудников ОБСЕ, если такое повторится.

Наблюдатели покинули этот район и сообщили о произошедшем в СЦКК.

Напомним, 23 апреля, патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.