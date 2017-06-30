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    Происшествия

    "Хмельная" авария. Под Житомиром разбилась фура с пивом

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    Авария произошла на трассе Киев - Чоп. О пострадавших не сообщается. Также не уточняется стоимость товара. Уцелевшие бутылки с пивом растащили местные жители.
    ДТП с грузовиком, который перевозил пиво, под Житомиром
    Кадр ТРК "Украина"

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Грузовик, перевозивший пиво, попал в дорожно-транспортное происшествие на трассе Киев — Чоп в Житомирской области, сообщает в пятницу ТРК "Украина".

    О причинах ДТП и есть ли пострадавшие, не сообщается.

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    Согласно сообщению, часть товара разбилась, а уцелевшие бутылки растащили местные жители.

    ТРК "Украина"
    ДТП с грузовиком, который перевозил пиво, под Житомиром

    Год назад в городе Стрый Львовской области в аварию попал грузовик с пивом. После ДТП мародеры разграбили товар.

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