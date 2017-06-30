Гражданку РФ приговорили к 11 годам заключения за работу в ДНР

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Харькова приговорил к 11 годам заключения бывшего коменданта в самопровозглашенной ДНР, гражданку РФ Ларису Чубарову с позывным "Тереза", сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Киевский районный суд Харькова признал ее виновной в участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — сообщается на сайте прокуратуры.

По данным правоохранителей, Чубарова в начале 2014 года стала активной участницей харьковского "антимайдана" и участвовала в протестных акциях.

"Прокуратура доказала в суде, что в июне 2014 года женщина решила принять участие в деятельности так называемой ДНР и уехала в Донецкую область. Там она работала под руководством начальника управления контрразведки псевдоминистерства государственной безопасности "ДНР", — заявили в ведомстве.

По информации прокуратуры, Чубарова занимала должность коменданта нескольких населенных пунктов Донецкой области, находящихся под контролем ополченцев.

fakty.ua Лариса Чубарова ("Тереза")

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.