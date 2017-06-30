Следствие рассматривает две версии обрушения здания в Донецке

Донецкое агентство новостей

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Эксперты рассматривают две версии обрушения части одного из зданий Донецкого национального университета экономики и торговли, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в комиссии, проводящей расследование.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в центре Донецка обрушилось здание Университета торговли. В администрации главы самопровозглашенной ДНР заявили, что это мог быть теракт.

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"На данный момент рассматриваются две основные версии случившегося: срабатывание взрывного устройства и воздействие природных факторов в совокупности с ветхим состоянием здания, в частности вероятный подмыв конструкций здания из-за сильных осадков", — рассказал собеседник.

Он добавил, что окончательные выводы комиссии будут обнародованы после завершения детального расследования. Сколько продлится работа экспертов, пока не уточняется.