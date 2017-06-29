Обрушение университета в центре Донецка. Обнародованы фото с места ЧП

В четверг вечером представитель администрации главы самопровозглашенной ДНР заявил, что в центре Донецка произошел теракт, в результате повреждено здание Университета торговли. Позже источник сообщил РИА Новости, что это могло произойти в результате взрыва.

Часть корпуса Университета торговли, в которой находился актовый зал и подсобные помещения, полностью разрушена. Обрушен потолок и две боковые стены. Само здание университета расположено в центральной части города. Примерно в 200 метрах от него находится здание городской больницы №3 и супермаркет, в нескольких десятках метрах от университета находится общежитие медицинского колледжа.

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На месте происшествия также работают сотрудники "министерства государственной безопасности" ДНР.

В свою очередь другие источники сообщают, что частичное обрушение здания Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенного в Калининском районе, произошло в результате подмыва стены из-за обильных осадков.

@PLnewstoday Обрушение части Университета торговли в Донецке

"В результате дождя, который сегодня шел в Донецке, произошел подмыв конструкции здания, из-за чего имело место частичное обрушение здания, — сказал информированный источник в силовых структурах самопровозглашенной республики. – Распространенная ранее информация о якобы произошедшем теракте не подтверждается".

@PLnewstoday Обрушение части Университета торговли в Донецке

По данным источника, в результате происшествия есть одна пострадавшая – это женщина-сторож.