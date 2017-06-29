Стали известны подробности ЧП в центре Донецка

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Место на территории Университета торговли в центре Донецка, где прогремел взрыв, оцеплено, работают бригады МЧС и сотрудники полиции, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг представитель администрации главы самопровозглашенной ДНР заявил, что в центре Донецка произошел теракт, в результате повреждено здание Университета торговли. Позже источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что это могло произойти в результате взрыва.

Часть корпуса Университета торговли, в которой находился актовый зал и подсобные помещения, полностью разрушена. Обрушен потолок и две боковые стены. Само здание университета расположено в центральной части города. Примерно в 200 метрах от него находится здание городской больницы №3 и супермаркет, в нескольких десятках метрах от университета находится общежитие медицинского колледжа.

На месте происшествия также работают сотрудники министерства государственной безопасности ДНР.

В свою очередь Донецкое агентство новостей сообщает, что частичное обрушение здания Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенного в Калининском районе, произошло в результате подмыва стены из-за обильных осадков.

"В результате дождя, который сегодня шел в Донецке, произошел подмыв конструкции здания, из-за чего имело место частичное обрушение здания, — сказал информированный источник в силовых структурах самопровозглашенной республики. – Распространенная ранее информация о якобы произошедшем теракте не подтверждается".

По данным источника, в результате происшествия есть одна пострадавшая – это женщина-сторож.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.