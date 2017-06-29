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    Кибератака была прикрытием для установки вредоносных программ - источник

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (69)

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    По словам неназванного высокопоставленного сотрудника полиции, поскольку вирус был модифицирован для шифровки всех данных и невозможности дешифрования, вероятность того, что это было сделано для установки новых вредоносных программ, высока.
    Компьютер, пострадавший от вируса Petya.A
    nashkiev.ua/Мирослав Ганущак

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Распространение вируса в ходе глобальной кибератаки в Украине, вероятно, было прикрытием для установки новых вредоносных программ на компьютеры в стране, заявил агентству Рейтер неназванный высокопоставленный сотрудник полиции.

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    Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

    "Поскольку вирус был модифицирован для шифровки всех данных и невозможности дешифрования, вероятность того, что это было сделано для установки новых вредоносных программ, высока", — приводит агентство слова сотрудника полиции.

    Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.

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