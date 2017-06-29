На ж/д станции в Мариуполе погиб юный "каскадер"

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Молодой парень погиб в Мариуполе Донецкой области при попытке выполнить каскадерский трюк на железной дороге, сообщает в четверг пресс-служба "Укрзализныци".

Трагический случай произошел на станции "Мариуполь": 19-летний парень пытался прыгнуть с пешеходного моста на крышу пассажирского вагона, но задел контактный провод, получил удар электрическим током и был смертельно травмирован. Медики констатировали смерть потерпевшего.

В сообщении также говорится, что с января по май текущего года в результате нарушения правил безопасности на железной дороге, попыток сделать селфи или при попытке краж имущества и грузов железной получили травмы восемь детей в возрасте до 16 лет, из которых трое — смертельно. Всего за первые пять месяцев на железной дороге получили травмы 207 граждан, из них 135 — со смертельным исходом.

Ранее в Харькове умер 13-летний подросток, которого во время фотографирования на распределительной станции электроэнергии ударило током.