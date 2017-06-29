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    Происшествия

    На ж/д станции в Мариуполе погиб юный "каскадер"

    (обновлено: )9401
    По данным пресс-службы "Укрзализныци", парень пытался прыгнуть с пешеходного моста на крышу пассажирского вагона, но задел контактный провод и был смертельно травмирован.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Молодой парень погиб в Мариуполе Донецкой области при попытке выполнить каскадерский трюк на железной дороге, сообщает в четверг пресс-служба "Укрзализныци".

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    Трагический случай произошел на станции "Мариуполь": 19-летний парень пытался прыгнуть с пешеходного моста на крышу пассажирского вагона, но задел контактный провод, получил удар электрическим током и был смертельно травмирован. Медики констатировали смерть потерпевшего.

    В сообщении также говорится, что с января по май текущего года в результате нарушения правил безопасности на железной дороге, попыток сделать селфи или при попытке краж имущества и грузов железной получили травмы восемь детей в возрасте до 16 лет, из которых трое — смертельно. Всего за первые пять месяцев на железной дороге получили травмы 207 граждан, из них 135 — со смертельным исходом. 

    Ранее в Харькове умер 13-летний подросток, которого во время фотографирования на распределительной станции электроэнергии ударило током.

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