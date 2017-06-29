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    Во Львове упал строительный кран, несколько авто уничтожены

    (обновлено: )59
    В результате падения крана во Львове на ул. Кульпарковской были повреждены два легковых автомобиля Volkswagen Vento и Geely. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.
    Во Львове упал строительный кран
    Львовская государственная областная администрация

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Во Львове на ул. Кульпарковской, в среду, 28 июня 2017 года, на строительной площадке упал кран, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

    "28 июня в 14:55 в г. Львове (ул. Кульпарковская, Железнодорожный район) на территории ЖК "Фамилия" во время демонтажа башенного крана КБ-40, принадлежащего ООО "МаркоЭкоБуд", произошла деформация его несущих конструкций, в результате чего кран упал", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, пострадавших в результате происшествия нет. Вместе с тем, сообщается, что в результате падения крана были повреждены два легковых автомобиля Volkswagen Vento и Geely. Сейчас устанавливаются причины происшествия.

    Ранее сообщалось, что в Киеве в результате падения монтажной площадки строительного крана погиб рабочий, еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на стройке по улице Лобачевского.

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