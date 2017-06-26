Тело пропавшей в Донецкой области 6-летней девочки нашли в подвале

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Горняке Донецкой области нашли мертвой шестилетнюю девочку, поиски которой продолжались в течение последней недели искали, сообщил в понедельник председатель ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина.

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На теле ребенка обнаружены признаки насильственной смерти.

Facebook Вячеслава Аброськина Подвал, в котором обнаружили тело пропавшей девочки

"В Горняке восьмидневные активные поисковые мероприятия по поиску шестилетней Алины Васютиной дали страшно ужасный результат. Полицейские в подвале наполовину заброшенного частного дома нашли труп девочки с признаками насильственной смерти. В настоящее время задержан подозреваемый в ее убийстве — 33-летний мужчина. Кто еще виноват – ответ должно дать следствие, но точку поставит суд", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, ранее, 19 июня около 14.00 шестилетняя Алина Васютина ушла на улицу и не вернулась домой. С тех пор ее искали правоохранители.