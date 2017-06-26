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    В Харькове двухлетний ребенок погиб, выпав из окна девятого этажа

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    По информации полиции, двухлетний мальчик играл возле открытого окна и выпал с 9 этажа многоэтажки. Родители ребенка в момент трнагедии находились дома.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Харькове двухлетний ребенок выпал из окна девятиэтажного дома и погиб, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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    "Информация о том, что на улице Валентиновской из окна выпал ребенок, поступила в дежурную часть Московского отдела полиции 26 июня в 10:30 от прохожих.
    На место выехала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. По предварительным данным, двухлетний мальчик играл возле открытого окна и выпал с 9 этажа многоэтажки. Родители ребенка в то время находились дома. Семья в поле зрения полиции раньше не попадала. В семье также воспитываются еще трое детей", — сообщает подробности полиция.

    Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.

    Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.

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