В Харькове двухлетний ребенок погиб, выпав из окна девятого этажа

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Харькове двухлетний ребенок выпал из окна девятиэтажного дома и погиб, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Информация о том, что на улице Валентиновской из окна выпал ребенок, поступила в дежурную часть Московского отдела полиции 26 июня в 10:30 от прохожих.

На место выехала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. По предварительным данным, двухлетний мальчик играл возле открытого окна и выпал с 9 этажа многоэтажки. Родители ребенка в то время находились дома. Семья в поле зрения полиции раньше не попадала. В семье также воспитываются еще трое детей", — сообщает подробности полиция.

Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.

Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.