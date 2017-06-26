СБУ заявила о предотвращении нападения на офис "Батькивщины" в Киеве

КИЕВ, 26 июн — РИА новости Украина. Служба безопасности Украины предотвратила нападение с использованием взрывных устройств и зажигательных смесей на офис ВО "Батькивщина" в Киеве. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко, передает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, преступление готовилось "спецслужбами Российской Федерации руками лиц, скрывающихся в РФ от отечественного правосудия".

"Замысел иностранных спецслужб заключался в том, чтобы поссорить отечественный политикум с властью и на основе искусственно созданного прецедента спровоцировать акции протеста во время празднования Дня Конституции Украины", — сказал Кононенко.

Как отмечается, председатель СБУ Василий Грицак проинформировал президента Украины о полученных оперативных данных, также была налажена коммуникация сотрудников спецслужбы с руководством и службой безопасности ВО "Батькивщина".

"26 июня в 04 час. 33 мин. сотрудники СБ Украины задержали трех злоумышленников, жителей Львовщины, во время попыток забрасать офис ВО "Батькивщина" по ул. Туровской, 13 бутылками с зажигательной смесью", — говорится в сообщении пресс-службы.

"В столицу они прибыли с целью: выполнить задание российских спецслужб и получить за это деньги", — сказал Кононенко.

Двое из трех фигурантов причастны к перекрытию трассы "Львов-Рава-Русская" в марте этого года, еще один — к организации акций протеста в Киеве в мае, добавили в СБУ.

По словам Кононенко, за последний месяц это уже вторая аналогичная попытка дестабилизации ситуации в Украине. Он сообщил, что СБУ разоблачила, задокументировала и блокировала на стадии подготовки теракта в одной из админзданий Национальной полиции на Херсонщине.

"По замыслу иностранных спецслужб подрыв или поджог отдела полиции должен был выглядеть, как месть представителей националистических объединений после столкновений с полицией 9 мая 2017", — добавили в СБУ.