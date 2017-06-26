В центре Харькова зарезали иностранного студента

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Тело 24-летнего гражданина Марокко, который учился в одном из вузов Харькова, с ножевыми ранениями было найдено на ул. Сумской, говорится в сообщении полиции Харьковской области в Facebook.

В ночь на понедельник около 2:50 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Сумской лежит мужчина без признаков жизни. По этому адресу выехала следственно-оперативная группа полиции и руководство отдела.

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"На месте происшествия было обнаружено тело 24-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Погибшим оказался гражданин Марокко. Он учился в одном из харьковских вузов", — говорится в сообщении.

Следственный отдел открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киеве через день после возвращения из зоны АТО убит боец 12 батальона Дмитрий Смирнов.