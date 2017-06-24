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    ОБСЕ: на Южнодонбасском водопроводе - большая утечка воды

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    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (634)

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    Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ написал, что коммунальное предприятие готово провести ремонт, а миссия - способствовать проведению и наблюдать, но выразил сомнение в готовности сторон конфликта гарантировать безопасность специалистам.
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 23 июня обнаружил на Южнодонбасском водопроводе большую утечку воды.

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    Об этом миссия сообщает в Twitter, указывая, что ремонт объекта жизненно важен для 1,5 млн человек с обеих сторон линии столкновения.

    Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг написал, что коммунальное предприятие готово провести ремонт, а миссия — способствовать проведению и наблюдать, люди ждут выполнения ремонтных работ, но выразил сомнение в готовности сторон конфликта гарантировать безопасность специалистам.

    2/2 А.Хуг: Ком.підпр. готове провести ремонт, СММ – сприяти і спостерігати, люди очікують виконання рем.робіт – чи готові сторони?

    ​Ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине заявили о стрельбе и взрывах рядом с патрулем, которые произошли в пятницу в районе линии соприкосновения в Луганской области.

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