ОБСЕ: на Южнодонбасском водопроводе - большая утечка воды

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 23 июня обнаружил на Южнодонбасском водопроводе большую утечку воды.

Об этом миссия сообщает в Twitter, указывая, что ремонт объекта жизненно важен для 1,5 млн человек с обеих сторон линии столкновения.

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг написал, что коммунальное предприятие готово провести ремонт, а миссия — способствовать проведению и наблюдать, люди ждут выполнения ремонтных работ, но выразил сомнение в готовности сторон конфликта гарантировать безопасность специалистам.

2/2 А.Хуг: Ком.підпр. готове провести ремонт, СММ – сприяти і спостерігати, люди очікують виконання рем.робіт – чи готові сторони?

— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 24 июня 2017 г.

​Ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине заявили о стрельбе и взрывах рядом с патрулем, которые произошли в пятницу в районе линии соприкосновения в Луганской области.