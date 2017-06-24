Освобожденный из плена и подозреваемый в госизмене Безъязыков начал голодовку

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Освобожденный из плена самопровозглашенной ДНР, а после этого арестованный по подозрению в госизмене полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков объявил бессрочную голодовку в Лукьяновском СИЗО, сообщила жена заключенного Маргарита Кушнирова.

"Действительно так, он объявил голодовку. Но не только он. Там еще и бойцы "Торнадо" и другие люди тоже", — сказала она в комментарии "Громадському".

Смотрите также: Задержанный полковник ВСУ Безъязыков: я шокирован обвинениями

По словам жены Безъязыкова, он был и раньше готов к этому, но надеялся на открытый и честный суд.

"Мы надеялись, что дело в суде будет рассматриваться открыто, и что все будет делаться так, как это должно быть. Мы готовы к открытым заседаниям, к СМИ. Мы хотели разбираться и хотим до сих пор. Хотим, чтобы СМИ и украинцы имели возможность увидеть тех свидетелей, пусть они доказывают открыто, что была якобы государственная измена", — сказала Кушнирова.

Также она утверждает, что состояние здоровья ее мужа не разрешает объявлять голодовку, "но он упрямый, его убедить трудно".

"Никто даже не знает, есть ли он (врач — Ред.) там. Я хотела передать ему медицинскую книжку, потому что врач говорил, что нужно, чтобы он наблюдал за состоянием здоровья, но СБУ почему-то у меня ту книжку забрала", — сказала жена полковника.

Читайте также: На Донбассе инспектировали безопасность затопленных и неработающих шахт

Напомним, Шевченковский райсуд Киева 14 декабря 2016 года избрал для полковника ВСУ Безъязыкова, подозреваемого в сотрудничестве с ополченцами непризнанной ДНР, меру пресечения в виде содержания под стражей. 29 декабря следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УКУ).

Ополченцы удерживали Безъязыкова в плену с августа 2014 года, он был освобожден 5 июля 2016 года.