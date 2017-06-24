ЛНР обвиняет Киев в обострении ситуации накануне перемирия

КИЕВ, 24 июн – РИА Новости Украина. Украина пытается максимально обострить ситуацию в Донбассе накануне "хлебного перемирия", которое должно вступить в силу с 00:00 24 июня, заявил полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

Ранее в среду контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа".

"Сегодня у нас очередной сюрприз Украины в развитие темы перемирия, которое должно начаться с 00:00 часов. Украина продолжает действовать по обычной своей логике: накануне перемирия пытаются максимально обострить ситуацию на линии разграничения", — заявил журналистам Дейнего.

Он утверждает, что под обстрелом якобы ВСУ в пятницу оказались три населенных пункта: Стаханов, Донецкий и Кировск, в результате чего пострадали двое детей.

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"Каждый раз, когда заявляют в Минске о намерении обеспечить полное прекращение обстрелов, накануне вечер у нас очень "громкий". Надеемся, что это последние конвульсивные движения Украины, и с 00:00 часов вступит в силу режим полного прекращения огня", — уточнил полпред непризнанной ЛНР.

Он подчеркнул, что гарантий тому, что перемирие будет соблюдаться, нет.

Дейнего также уточнил, что в Минске 21 июня договорились о том, что ответный огонь, в случае нарушения одной из сторон перемирия, запрещен. Это сделано для того, чтобы однозначно можно было понимать, какая сторона допустила нарушение и несет ответственность за срыв договоренностей, достигнутых в Минске.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.