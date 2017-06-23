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    Взрыв на базе Нацполиции в Мариуполе: тяжело ранены 7 правоохранителей

    (обновлено: )11420
    По данным СМИ, медики борются за жизнь полицейских. На месте продолжает работу следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
    Взрыв на базе Нацполиции в Мариуполе
    Facebook Вячеслава Аброськина

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. В результате взрыва на базе дислокации батальона приданных сил Нацполиции в Мариуполе ранения получили семь человек — все полицейские, сообщает местное издание 0629 со ссылкой на собственные источники.

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    Ранее в пятницу на базе дислокации батальона приданных сил полиции в Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв. Полиция называет произошедшее "несчастным случаем".

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    "Взорвался снаряд от гранатомета. В результате взрыва пострадало 7 человек, все полицейские. Травмы тяжелые. 4 человека получили осколочные ранения конечностей, 2 — грудной клетки, одному полицейскому осколок попал в голову", — говорится в сообщении.

    Пострадавших госпитализировали в нейрохирургию горбольницы №5. Сейчас медики борются за жизнь полицейских. На месте продолжает работу следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

    Информацию о взрыве и количестве пострадавших подтвердил и начальник Главного управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

    Facebook Вячеслава Аброськина
    Взрыв на базе Нацполиции в Мариуполе

    "В настоящее время семеро полицейских получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице", — написал он на на своей странице в Facebook.

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    По словам Аброськина. предварительно произошел несанкционированный взрыв гранаты гранатомета. 

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