В Мариуполе на базе полиции прогремел взрыв

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. На базе дислокации батальона приданных сил полиции в Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"По предварительным данным, в месте расположения полицейских приданных сил в Приморском районе Мариуполя взорвался боеприпас", — говорится в сообщении.

Полиция называет произошедшие "несчастным случаем". Сейчас на месте события работает следственно-оперативная группа.

О жертвах и пострадавших в результате взрыва в сообщении полиции не говорится.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.