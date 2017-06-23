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    В Мариуполе на базе полиции прогремел взрыв

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    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (623)

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    По информации Нацполиции, в месте расположения полицейских приданных сил в Приморском районе Мариуполя взорвался боеприпас. О жертвах и пострадавших в результате взрыва в сообщении полиции не говорится.
    Оперативно-профилактическая отработка Мариуполя полицией Донецкой области
    Facebook Вячеслав Аброськин

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. На базе дислокации батальона приданных сил полиции в Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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    Марш полка "Азов" в Мариуполе

    "По предварительным данным, в месте расположения полицейских приданных сил в Приморском районе Мариуполя взорвался боеприпас", — говорится в сообщении.

    Полиция называет произошедшие "несчастным случаем". Сейчас на месте события работает следственно-оперативная группа.

    О жертвах и пострадавших в результате взрыва в сообщении полиции не говорится.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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