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    Гужве грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (73)

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    Статья Уголовного кодекса Украины, инкриминируемая главному редактору интернет-газеты "Страна.ua" Игорю Гужве, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Задержанному главному редактору интернет-газеты "Страна.ua" Игорю Гужве грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества. Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook озвучила статью, которую инкриминируют журналисту — "Статья 189. Вымогательство, ч.3".

    Игорь Гужва
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
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    Согласно уголовному кодексу Украины, это — "Вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или такое, которое нанесло имущественный ущерб в крупных размерах". Оно наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

    Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.

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