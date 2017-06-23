Гужве грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Задержанному главному редактору интернет-газеты "Страна.ua" Игорю Гужве грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества. Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook озвучила статью, которую инкриминируют журналисту — "Статья 189. Вымогательство, ч.3".

Согласно уголовному кодексу Украины, это — "Вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или такое, которое нанесло имущественный ущерб в крупных размерах". Оно наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.