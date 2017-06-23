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    Взрыв джипа в Киеве: под сидением водителя обнаружили взрывное устройство

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    (обновлено: )21210
    Как отмечается, правоохранители Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины: покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для многих лиц.
    В центре Киева взорвался джип
    facebook.com/volodkadubnitskiy

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Полиция обнаружила во время осмотра в джипе, который взорвался сегодня утром в центре Киева, взрывное устройство, закрепленное под сидением водителя. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Киева.

    Евгений Лосовский
    Facebook Евгения Лосовского
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    "По предварительным результатам осмотра, неустановленное взрывное устройство было прикреплено под сиденьем водителя", — заявили в полиции.

    Правоохранители Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, — покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для многих лиц. За совершение такого правонарушения предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

    Сейчас место взрыва оцеплено полицией, работают правоохранители и взрывотехники.

    Напомним, почти год назад, 20 июля, в центре Киева взорвали автомобиль, в результате чего погиб журналист Павел Шеремет.

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    Ранее сообщалось, что в киевской маршрутке взорвалась система охлаждения.

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