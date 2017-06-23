Взрыв джипа в Киеве: под сидением водителя обнаружили взрывное устройство

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КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Полиция обнаружила во время осмотра в джипе, который взорвался сегодня утром в центре Киева, взрывное устройство, закрепленное под сидением водителя. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Киева.

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"По предварительным результатам осмотра, неустановленное взрывное устройство было прикреплено под сиденьем водителя", — заявили в полиции.

Правоохранители Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, — покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для многих лиц. За совершение такого правонарушения предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сейчас место взрыва оцеплено полицией, работают правоохранители и взрывотехники.

Напомним, почти год назад, 20 июля, в центре Киева взорвали автомобиль, в результате чего погиб журналист Павел Шеремет.

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Ранее сообщалось, что в киевской маршрутке взорвалась система охлаждения.