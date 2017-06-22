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    Не успел перейти. Украинец умер на границе с Россией

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    По информации Госпогранслужбы, 64-летний мужчина следовал на выезд из Украины через пункт пропуска "Гоптовка", когда ему вдруг стало плохо и он потерял сознание.
    Ситуация на пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области
    Городской Дозор

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Под Харьковом на КПП "Гоптовка" умер мужчина, который направлялся в Россию, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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    64-летний мужчина следовал на выезд из Украины через пункт пропуска "Гоптовка", когда ему вдруг стало плохо и он потерял сознание. Пограничники попытались оказать гражданину первую помощь и вызвали скорую, однако медикам осталось лишь констатировать факт смерти.

    Стражи границы проинформировали о произошедшем полицию.

    Ранее Госпогранслужба сообщала, что у контрольного пункта "Чонгар" на административной границе с Крымом — скопление машин. На момент сообщения в очереди было около 100 автомобилей. 

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