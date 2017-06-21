Полиция обыскивает киевский офис "Радикальной партии"

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В киевском офисе "Радикальной партии Олега Ляшко" проводятся следственные действия, сообщила официальный представитель Нацполиции Киева Оксана Блищик.

"Там проводятся следственные действия, обращайтесь в другие правоохранительные органы", — отметила Блищик.

По информации LIGA.net, детективы НАБУ не имеют к этому никакого отношения. В СБУ и ГПУ информацию об обысках не подтвердили.

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил журналистам, что в офис ворвались вооруженные люди. Офис расположен в центре Киева на Кловском спуске, 7.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело о возможном незаконном обогащении Ляшко. Сам лидер "радикалов" назвал это дело "политическим заказом".