Напавшие на патруль ОБСЕ задержаны - ДНР

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Подозреваемые в нападении на наблюдателей ОБСЕ в самопровозглашенной Донецкой народной республике задержаны, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР.

"В результате принятых мер со стороны министерства обороны и министерства государственной безопасности ДНР в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ", — говорится в сообщении.

Читайте также: Политолог: цель Трампа — решить конфликт в Донбассе в течение года

Уточняется, что задержанные дают показания.

Ранее ОБСЕ сообщила, что членам патруля ее Специальной мониторинговой миссии на посту на контролируемой ДНР станции Ясиноватая угрожали оружием, машина наблюдателей получила небольшие повреждения. Инцидент произошел во вторник, патруль включал два бронетранспортера и шесть членов. Несколько мужчин военной форме с закрытыми лицами, предположительно, стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие.