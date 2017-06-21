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    Аваков отчитался о спецоперации в Мелитополе по "зачистке русского мира"

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (212)

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    По информации главы МВД Арсена Авакова, 16 июня задержан главарь организованной преступной группировки Туча и четверо его подельников, которые занимались вымогательством, похищением людей. Остальные 20 человек были задержаны в течение следующих дней.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 июн – РИА Новости Украина. В городе Мелитополь Запорожской области задержано 25 человек, подозреваемых в участии в дестабилизации обстановки в городе, подготовке вооруженных действий, серии криминальных преступлений и поджогов, сообщил глава МВД Арсен Аваков в Facebook.

    Арсен Аваков
    Украинское фото
    Лицо наци - профиль Авакова

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    Он отметил, что злоумышленники совершали преступления с марта 2017 года.

    "С марта 2017 в Мелитополе начались массовые поджоги аптек и торговых палаток, потом здания Горисполкома, грабежи, разбои, похищения людей… 9 мая были попытки превратить мирную акцию в массовую драку… Параллельно по городу начали намеренно распространять слухи, что власть не контролирует ситуацию в регионе, не может справиться с ростом преступности", — отметил Аваков.

    Он заявил, что для задержания преступников была разработана совместная операция Нацполиции, СБУ и прокуратуры.

    "Промежуточные итоги — 16 июня задержан главарь организованной преступной группировки Туча и четверо его подельников, которые занимались вымогательством, похищением людей и контролировали несколько спортивных клубов, где по оперативной информации, готовили "бойцов". Все задержанные арестованы на два месяца", — говорится в сообщении.

    Остальные 20 человек были задержаны в течение следующих дней. В ходе обысков у них было изъято оружие, боеприпасы, шлемы, маски, парики, поддельные номера авто.

    При этом Аваков подчеркнул, что по мнению СБУ, злоумышленников контролировали кураторы из России.

    "Параллельно с криминальными статьями — открыто уголовное производство по статье 111 УК "государственная измена" — по мнению СБУ "деятельность" группы направлялась кураторами из России… Силовые структуры совместно провели 10 обысков в рамках уже этого уголовного производства. Изъято оружие и взрывчатка", — сообщил он.

    Facebook Арсена Авакова
    Скриншот с сайта Facebook

    Аваков добавил, что операция продолжается и число задержанных может вырасти.

    "Количество подозреваемых в соучастии возрастает — к криминальным "профессионалам" присоединяются представители политикума области, некоторые экс-нардепы", — заявил Аваков.

    Ранее главный тренер ФК "Агробизнес" Олег Собуцкий заявил, что правоохранители не смогли остановить беспорядки, спровоцированные фанатами аматорского футбольного клуба из Харькова "Металлист-1925" во время матча в Киеве, даже несмотря на то, что на трибунах присутствовал министр внутренних дел Арсен Аваков.

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