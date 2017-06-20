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    В ДНР напали на наблюдателей ОБСЕ

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    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (598)

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    Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца назвала нападение на наблюдателей в Донбассе нарушением минских соглашений. В свою очередь Минобороны ДНР начало разбирательство в связи с заявлением миссии ОБСЕ.
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине заявила о нападении на наблюдателей в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

    "Вооруженные члены так называемой "ДНР" совершили жестокое нападение на невооруженных наблюдателей. Детали будут в нашем оперативном отчете", — говорится в сообщении миссии в микроблоге в Twitter.

    СММ ОБСЕ/Twitter, 20 июня 2017

    Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца назвала нападение на наблюдателей в Донбассе нарушением минских соглашений.

    "Решительно осуждаю любые нападения на членов СMM… Еще одно нарушение минских соглашений", — написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

    Марьяна Беца/Twitter, 20 июня 2017

    В свою очередь Минобороны самопровозглашенной республики начало разбирательство в связи с заявлением миссии ОБСЕ о нападении на наблюдателей на территории ДНР, сообщил РИА Новости во вторник представитель оборонного ведомства.

    "По данному заявлению идет разбирательство, в том числе на тему его правдивости", — сообщил собеседник агентства.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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