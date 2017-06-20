В Запорожской области СБУ проводит сразу более десяти обысков

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Во вторник сотрудники региональных подразделений СБУ и Нацполиции в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области проводят одновременно более десяти обысков, сообщает "Укринформ".

Местные СМИ сообщают, что следователи и вооруженные сотрудники спецподразделений работают у депутата Запорожского облсовета от Оппозиционного блока Валерия Горбаня, который до недавнего времени был руководителем районной организации партии и помощником народного депутата Евгения Балицкого — инициатора шествия "Бессмертного полка" в Мелитополе 9 мая.

В СБУ в Запорожской области факт массовых обысков подтвердили.

"На самом деле, сейчас в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области сотрудниками УСБУ в Запорожской области и ГУ Нацполиции в Запорожской области проводится одновременно более 10 обысков. Санкционированные обыски проводятся в рамках расследования ряда уголовных производств, среди которых — по ст. 111 УК Украины — "Государственная измена", — рассказал помощник начальника УСБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

По данным СМИ, обыски проводятся у лиц, связанных с Екатериной Уманец — экс-лидером "Антимайдана" Мелитополя.

Напомним, 15 июня в помещении Национального агентства по предотвращению коррупции по адресу Дружбы народов, 28, прошел обыск в служебном кабинете замглавы ведомства Руслана Радецкого.