В Киеве столкнулись сразу пять автомобилей

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Победы утром во вторник столкнулись пять автомобилей, сообщает портал dpt.kiev.ua на странице в Facebook.

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Отмечается, что авария произошла по направлению в сторону метро "Берестейская".

"На Проспекте Победы в сторону метро Берестейская авария с участием 5 автомобилей", — говорится в сообщении.

Как видно на опубликованном фото, угодившие в ДТП водители один за другим не соблюли безопасной дистанции.

Во Львове в воскресенье машина въехала в толпу, погибла одна женщина и еще одна пострадала. Авария произошла около костела Святого Андрея Первозванного. В храме как раз закончилась служба.