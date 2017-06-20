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    В Киеве столкнулись сразу пять автомобилей

    (обновлено: )121
    Авария произошла по направлению в сторону метро "Берестейская". Как видно на опубликованном фото, угодившие в ДТП водители один за другим не соблюли безопасной дистанции.
    В Киеве столкнулись сразу пять автомобилей
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Победы утром во вторник столкнулись пять автомобилей, сообщает портал dpt.kiev.ua на странице в Facebook.

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    Отмечается, что авария произошла по направлению в сторону метро "Берестейская".

    "На Проспекте Победы в сторону метро Берестейская авария с участием 5 автомобилей", — говорится в сообщении.

    Как видно на опубликованном фото, угодившие в ДТП водители один за другим не соблюли безопасной дистанции. 

    Во Львове в воскресенье машина въехала в толпу, погибла одна женщина и еще одна пострадала. Авария произошла около костела Святого Андрея Первозванного. В храме как раз закончилась служба.

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