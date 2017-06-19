Нардепа, въехавшего в Киеве в трамвай, прооперировали

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Народного депутата Олега Барну ("Блок Петра Порошенко") прооперировали, сообщает ТСН.

"Нардепу уже сделали операцию. За его здоровьем медики будут следить еще около недели", — сказано в сообщении.

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Полиция подтвердила, что 14 июня вечером в Киеве на площади Победы произошло ДТП — столкнулись автомобиль с трамваем, водитель легковой машины получил травмы и был госпитализирован в больничное учреждение. Пострадавшим оказался Барна, он находится на лечении. Других пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения.

Возбуждено уголовное дело. Депутат признал свою вину в ДТП.