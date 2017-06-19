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    Нардепа, въехавшего в Киеве в трамвай, прооперировали

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    По данным СМИ, за здоровьем народного депутата Олега Барны медики будут следить еще около недели. Ранее он признал вину в ДТП, произошедшем на прошлой неделе.
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Народного депутата Олега Барну ("Блок Петра Порошенко") прооперировали, сообщает ТСН.

    "Нардепу уже сделали операцию. За его здоровьем медики будут следить еще около недели", — сказано в сообщении.

    depo.ua
    Барна vs киевский трамвай. Лучшие фотожабы

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    Полиция подтвердила, что 14 июня вечером в Киеве на площади Победы произошло ДТП — столкнулись автомобиль с трамваем, водитель легковой машины получил травмы и был госпитализирован в больничное учреждение. Пострадавшим оказался Барна, он находится на лечении. Других пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения.

    Возбуждено уголовное дело. Депутат признал свою вину в ДТП. 

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