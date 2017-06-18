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    В Харькове двое пьяных устроили перестрелку ради развлечения

    Тема:

    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (205)

    (обновлено: )74
    Согласно информации, двух мужчин с явными признаками алкогольного опьянения инспекторы обнаружили на месте происшествия. У одного из мужчин обнаружили предмет, похожий на пистолет.
    Стрельба в Харькове
    Патрульная полиция Харькова / Facebook

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Харькове двое пьяных мужчин ради развлечения устроили стрельбу на улице. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

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    "Около дома на улице Академика Барабашова слышны выстрелы", — такую информацию сообщили по спецлинии 102 и экипаж патрульных немедленно отправился по указанному адресу.

    Двух мужчин с явными признаками алкогольного опьянения инспекторы обнаружили на месте происшествия.

    Патрульные провели поверхностную проверку граждан и у одного из мужчин обнаружили предмет, похожий на пистолет.

    Мужчины рассказали стражам порядка, что они действительно стреляли и делали это ради развлечения. Оба лица патрульные привлекли к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

    В дальнейшем обоих доставили в Киевский отдел полиции, где передали следователям. Предмет, похожий на пистолет, изъяли. Сейчас все обстоятельства инцидента выясняются.

    Ранее пресс-служба Нацполиции в Сумской области сообщила, что в Конотопе Сумской области между депутатом облсовета и его оппонентом возник конфликт со стрельбой.

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