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    Донецкая фильтровальная станция 9 раз попадала под обстрелы - ОБСЕ

    Тема:

    Киев - Донбасс. Конец АТО? (573)

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    Как сообщается на странице Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, представители миссии готовы способствовать проведению ремонтных работ, но стороны должны прекратить обстрелы.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    КП "Вода Донбасса"

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Донецкая фильтровальная станция в этом году не менее 9 раз попадала под обстрелы, в результате чего ее работа в целом была приостановлена на 45 дней.

    Донецкая фильтровальная станция
    golos.ua
    Донецкая фильтровальная станция: ни нашим ни вашим

    Об этом сообщается на странице Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в Twitter.

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    В миссии подчеркнули, что есть только один способ исправить такую ситуацию — прекратить боевые действия.

    Также отмечается, что в мае наблюдатели миссии способствовали проведению ремонта 11 поврежденных объектов инфраструктуры на Донбассе.

    При этом в СММ отметили, что представители миссии готовы способствовать проведению ремонтных работ, но стороны должны прекратить обстрелы и дать людям шанс жить нормальной жизнью.

    ​В то же время первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг подчеркнул, что стороны конфликта должны гарантировать режим прекращения огня, а не Минские соглашения.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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