Донецкая фильтровальная станция 9 раз попадала под обстрелы - ОБСЕ

КП "Вода Донбасса"

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Донецкая фильтровальная станция в этом году не менее 9 раз попадала под обстрелы, в результате чего ее работа в целом была приостановлена на 45 дней.

Об этом сообщается на странице Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в Twitter.

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В миссии подчеркнули, что есть только один способ исправить такую ситуацию — прекратить боевые действия.

Также отмечается, что в мае наблюдатели миссии способствовали проведению ремонта 11 поврежденных объектов инфраструктуры на Донбассе.

При этом в СММ отметили, что представители миссии готовы способствовать проведению ремонтных работ, но стороны должны прекратить обстрелы и дать людям шанс жить нормальной жизнью.

This year Donetsk Fltr Station shelled at least 9 times & not operational 45 days. Only 1 way to fix is — stop fighting #uncomfortabletruth — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 18 июня 2017 г.

​В то же время первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг подчеркнул, что стороны конфликта должны гарантировать режим прекращения огня, а не Минские соглашения.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.