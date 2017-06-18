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    Происшествия

    Наезд на прихожан во Львове: стали известны подробности трагедии

    (обновлено: )70802
    Согласно информации водителя Toyota Prado, по неизвестным ему причинам, автомобиль увеличил скорость, он не справился с управлением и совершил наезд на людей.
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    24tv.ua

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК в отношении водителя, который совершил смертельное ДТП возле ​​церкви Андрея Первозванного во Львове. Об этом сообщает "112 Украина".

    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
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    Страшная авария во Львове: автомобиль въехал в толпу прихожан

    Пресс-секретарь ГУ НП Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что это 49-летний львовянин.

    Она уточнила, что после окончания службы в церкви он вышел с женой и сел за руль автомобиля. По словам водителя Toyota Prado, по неизвестным ему причинам, авто увеличило скорость, он не справился с управлением и совершил наезд на людей.

    По предварительной информации, водитель был трезв.

    "Конечно, он будет сдавать тест на содержание алкоголя в крови. Однозначно будут назначены все экспертизы", — сказала Добровольская.

    По данным представителя, пострадавшая пока доставлена ​​в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

    "Насколько известно, по предварительной информации, у нее травматический отрыв пальца или пальцев. Мы ждем окончательный диагноз", — уточнила Добровольская.

    Она отметила, что информация о том, что водитель въехал в толпу, не соответствует действительности.

    "Такого не было. На самом деле он совершил наезд на двух женщин, а когда это произошло, сбежалась толпа", — уточнила Добровольская.

    По данным "Страны", водителем джипа, который въехал в группу прихожан возле церкви Андрея Первозванного во Львове и переехал двух женщин, оказался экс-сотрудник ГАИ, 49-летний Виктор Макаришин.

    Ранее сообщалось, что во Львове в воскресенье машина въехала в толпу, погибла одна женщина и еще одна пострадала. Авария произошла около костела Святого Андрея Первозванного. В храме как раз закончилась служба.

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