Наезд на прихожан во Львове: стали известны подробности трагедии

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК в отношении водителя, который совершил смертельное ДТП возле ​​церкви Андрея Первозванного во Львове. Об этом сообщает "112 Украина".

Пресс-секретарь ГУ НП Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что это 49-летний львовянин.

Она уточнила, что после окончания службы в церкви он вышел с женой и сел за руль автомобиля. По словам водителя Toyota Prado, по неизвестным ему причинам, авто увеличило скорость, он не справился с управлением и совершил наезд на людей.

По предварительной информации, водитель был трезв.

"Конечно, он будет сдавать тест на содержание алкоголя в крови. Однозначно будут назначены все экспертизы", — сказала Добровольская.

По данным представителя, пострадавшая пока доставлена ​​в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

"Насколько известно, по предварительной информации, у нее травматический отрыв пальца или пальцев. Мы ждем окончательный диагноз", — уточнила Добровольская.

Она отметила, что информация о том, что водитель въехал в толпу, не соответствует действительности.

"Такого не было. На самом деле он совершил наезд на двух женщин, а когда это произошло, сбежалась толпа", — уточнила Добровольская.

По данным "Страны", водителем джипа, который въехал в группу прихожан возле церкви Андрея Первозванного во Львове и переехал двух женщин, оказался экс-сотрудник ГАИ, 49-летний Виктор Макаришин.

Ранее сообщалось, что во Львове в воскресенье машина въехала в толпу, погибла одна женщина и еще одна пострадала. Авария произошла около костела Святого Андрея Первозванного. В храме как раз закончилась служба.