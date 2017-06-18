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    В Одессе горело здание, принадлежащее Минобороны

    (обновлено: )5820
    Во время ликвидации пожара произошел взрыв газового баллона, который находился в здании. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.
    В Одессе горело здание, принадлежащее Минобороны
    048.ua

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Одессе ночью произошел масштабный пожар в здании, принадлежащем Министерству обороны, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

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    Отмечается, что в 1.08 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога произошло возгорание в нежилом здании.

    К месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что горит крыша, чердачные помещения и 3-й этаж здания. 

    "Во время ликвидации пожара произошел взрыв газового баллона, который находился в здании. Пожар в 2.44 локализован и в 3.38 полностью ликвидирован. В результате пожара огнем повреждена крыша здания на общей площади 300 кв. метров", — отметили в главке.

    Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

    048.ua
    В Одессе горело здание, принадлежащее Минобороны

    Как передает УНИАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, это 3-этажное здание принадлежит Минобороны и сейчас находится на реконструкции. 

    По некоторым данным, здесь планируется разместить, в том числе, штаб Военно-морских сил. 

    Напомним, 15 июня Международный аэропорт Брюсселя был полностью блокирован с утра в связи с пожаром.

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