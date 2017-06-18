КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Одессе ночью произошел масштабный пожар в здании, принадлежащем Министерству обороны, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что в 1.08 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога произошло возгорание в нежилом здании.

К месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что горит крыша, чердачные помещения и 3-й этаж здания.

"Во время ликвидации пожара произошел взрыв газового баллона, который находился в здании. Пожар в 2.44 локализован и в 3.38 полностью ликвидирован. В результате пожара огнем повреждена крыша здания на общей площади 300 кв. метров", — отметили в главке.

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

048.ua В Одессе горело здание, принадлежащее Минобороны

Как передает УНИАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, это 3-этажное здание принадлежит Минобороны и сейчас находится на реконструкции.

По некоторым данным, здесь планируется разместить, в том числе, штаб Военно-морских сил.

Напомним, 15 июня Международный аэропорт Брюсселя был полностью блокирован с утра в связи с пожаром.