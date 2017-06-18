В центре Днепра из-за аварии от удара из машины вылетел 3-летний ребенок

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В субботу, 17 июня, в Днепре на перекрестке улиц Владимира Великого (бывшая Плеханова) и Владимира Мономаха (бывшая Московская) произошла авария. Столкнулись автомобили BMW и Daewoo Lanos. От удара из последнего вылетел 3-летний ребенок, сообщает Информатор.

ДТП случилось на перекрестке улиц Владимира Великого и Владимира Мономаха, приблизительно в 21:00. Инициатором аварии оказался водитель BMW.

Со слов свидетелей, иномарка, выехав на перекресток со стороны Сичеславской Набережной (бывшая Набережная Ленина), не предоставила преимущество Daewoo, который двигался по главной дороге, из-за чего произошло столкновение.

В салоне Daewoo в момент аварии находились парень, девушка и двое детей: мальчик 1,5 года и девочка 3 лет, которая из-за удара вылетела из машины прямо на дорогу. В результате этого, у девочки разбита голова.

Люди рассказали, что они услышали сильный хлопок, некоторые из них даже проснулись от услышанного. Из-за этого все выбежали на улицу, где увидели разбитые машины и лежащего на дороге ребенка.

Информатор На месте аварии в Днепре

Маму с пострадавшими детьми скорая помощь отвезла в детскую областную больницу на Космическую.

На месте ДТП работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС.

Информатор На месте аварии в Днепре

Ранее сообщалось, что под Ростовом произошло ДТП на автодороге Самбек — Успенская с участием двух автобусов и еще одного транспортного средства. В результате аварии один из автобусов перевернулся, погибли четыре человека.