ОБСЕ назвало число погибших в этому году граждан от обстрелов в Донбассе

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. С начала 2017 года из-за обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой областей погибли 47 человек, 222 — получили ранения, сообщается в микроблоге в Twitter Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).

"В 2017 году конфликт на востоке Украины унес жизни 47 человек, 222 человека получили ранения. Большинство случаев произошли из-за обстрелов густонаселенных районов", — говорится в сообщении.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.