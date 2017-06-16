Убийство Вороненкова. "Павлоградскому патриоту" сообщили о подозрении

Евгений Котенко

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали в Днепропетровской области подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, ему сообщено о подозрении.

"Следователями прокуратуры города Киева совместно со Службой безопасности Украины 15 июня 2017 года на территории города Павлоград Днепропетровской области проведен ряд следственных действий в рамках расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В рамках производства в настоящее время задержан один человек, которому сообщено о подозрении в причастности к совершению этого преступления", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Ранее руководитель штаба "Павлоградской самообороны" Сергей Тищенко сообщил о задержании Ярослава Тарасенко. Представитель Нацкорпуса Денис Середа разместил ряд видео, подписанных как "Обыски у павлоградских патриотов" (видео 1, видео 2, видео 3).

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.

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Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами.