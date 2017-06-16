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    Происшествия

    В Киеве Porsche Cayenne врезался в фуру, есть жертвы

    (обновлено: )38801
    Авария произошла на мосту Патону утром в пятницу. Водитель Porsche получил множественные травмы, госпитализирован. Пассажир легкового автомобиля погиб.
    На месте ДТП в Киеве, 16 июня 2017
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. В результате ДТП с участием Porsche Cayenne, которое произошло утром в пятницу на мосту Патона в Киеве, один человек погиб. В направлении центра образовалась пробка.

    "Смертельное ДТП в Киеве на мосту Патона: Porsche Cayenne на высокой скорости врезался фуру. Водитель погиб на месте. Пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию", — сообщается утром в пятницу на странице ДТП.kiev.ua в Facebook.

    facebook.com/dtp.kiev.ua, 16.06.2017

    На месте работает полиция и оперативно-следственная группа. 

    Согласно сообщению, когда водитель фуры Scania, по версии оперативно-следственной группы, осуществлял разворот через двойную сплошную к правому берегу, в левом встречном ряду в заднюю часть прицепа на скорости врезался Porsche Cayenne регистрации Приднестровья.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    На месте ДТП в Киеве, 16 июня 2017

    По официальной информации, погиб не водитель, а пассажир.

    "Водитель Porsche был в сознании, получил множественные травмы, госпитализирован. В настоящее время его жизнь вне опасности. Гражданская жена погибшего пассажира (сидела сзади справа) не получила тяжелых травм и отказалась от госпитализации. По еще одной версии, якобы водитель Porsche догнал молоковоз", — говорится в сообщении. 

    facebook.com/dtp.kiev.ua, 16.06.2017

    Ранее народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна попал в ДТП в столице: его автомобиль на большой скорости врезался в трамвай.

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