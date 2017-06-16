В Киеве Porsche Cayenne врезался в фуру, есть жертвы

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. В результате ДТП с участием Porsche Cayenne, которое произошло утром в пятницу на мосту Патона в Киеве, один человек погиб. В направлении центра образовалась пробка.

"Смертельное ДТП в Киеве на мосту Патона: Porsche Cayenne на высокой скорости врезался фуру. Водитель погиб на месте. Пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию", — сообщается утром в пятницу на странице ДТП.kiev.ua в Facebook.

facebook.com/dtp.kiev.ua, 16.06.2017

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Согласно сообщению, когда водитель фуры Scania, по версии оперативно-следственной группы, осуществлял разворот через двойную сплошную к правому берегу, в левом встречном ряду в заднюю часть прицепа на скорости врезался Porsche Cayenne регистрации Приднестровья.

facebook.com/dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве, 16 июня 2017

По официальной информации, погиб не водитель, а пассажир.

"Водитель Porsche был в сознании, получил множественные травмы, госпитализирован. В настоящее время его жизнь вне опасности. Гражданская жена погибшего пассажира (сидела сзади справа) не получила тяжелых травм и отказалась от госпитализации. По еще одной версии, якобы водитель Porsche догнал молоковоз", — говорится в сообщении.

facebook.com/dtp.kiev.ua, 16.06.2017

Ранее народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна попал в ДТП в столице: его автомобиль на большой скорости врезался в трамвай.