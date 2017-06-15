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    Мэр Николаева прокомментировал свое исчезновение с сессии горсовета

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    По словам мэра Николаева Александра Сенкевича в ответ на вопрос журналистов о его внезапном исчезновении после вручения протокола о коррупции, через балкон он не перелезал, выходил из здания через входную дверь горисполкома.
    Сенкевич подписывает протокол
    nikvesti.com

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Мэр Николаева Александр Сенкевич назвал себя "суперменом", когда комментировал свой так называемый побег от правоохранителей.

    Рукопожатие. Архивное фото
    REUTERS Thomas Peter
    Не хотим или не можем? Почему коррупция в Украине непобедима

    "Первое — через балкон я не перелезал, второе — выходил я из здания через дверь. Через дверь, которая входная дверь в горисполком", — сообщил Сенкевич  в эфире "112 Украина".

    На вопрос журналистов, как он оказался в левом крыле, Сенкевич начал объяснять, но журналисты его перебили шуточным вопросом: не Бэтмэн ли он.

    "Послушайте, здесь на втором этаже есть проход между…Я супермен", — сказал Сенкевич. 

    Местные издания сообщали, что после "побега" он провел некоторое время в кабинете губернатора Николаевской области Алексея Савченко.

    Мэру города Николаев Александру Сенкевичу вручили протокол о коррупционном нарушении. Протокол вручили Сенкевичу в малом зале горсовета. Мэр обвиняется в том, что при голосовании на сессии горсовета 24 ноября 2015 года о начислении ему заработной платы, он не заявил о конфликте интересов. 

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