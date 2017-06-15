Мэр Николаева прокомментировал свое исчезновение с сессии горсовета

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Мэр Николаева Александр Сенкевич назвал себя "суперменом", когда комментировал свой так называемый побег от правоохранителей.

"Первое — через балкон я не перелезал, второе — выходил я из здания через дверь. Через дверь, которая входная дверь в горисполком", — сообщил Сенкевич в эфире "112 Украина".

На вопрос журналистов, как он оказался в левом крыле, Сенкевич начал объяснять, но журналисты его перебили шуточным вопросом: не Бэтмэн ли он.

"Послушайте, здесь на втором этаже есть проход между…Я супермен", — сказал Сенкевич.

Местные издания сообщали, что после "побега" он провел некоторое время в кабинете губернатора Николаевской области Алексея Савченко.

Мэру города Николаев Александру Сенкевичу вручили протокол о коррупционном нарушении. Протокол вручили Сенкевичу в малом зале горсовета. Мэр обвиняется в том, что при голосовании на сессии горсовета 24 ноября 2015 года о начислении ему заработной платы, он не заявил о конфликте интересов.