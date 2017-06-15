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    В Одесской области браконьеры наловили крабов на 14 млн грн

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    По информации Госрыбагентства, инцидент произошел на побережье Черного моря в районе базы отдыха "Катранка" в Татарбунарском районе Одесской области.
    В Одесской области браконьеры наловили крабов на 14 млн грн
    Думская.net

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. В четверг Черноморский рыбоохранный патруль совместно с пограничниками задержал двоих жителей Одесской области, которые с помощью сетей незаконно вылавливали краба и другие ценные виды рыб, занесенные в Красную книгу.

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    Как сообщила пресс-служба Госрыбагентства, инцидент произошел на побережье Черного моря в районе базы отдыха "Катранка" в Татарбунарском районе Одесской области.

    В отношении нарушителей составили административный протокол. Материалы будут направлены в суд.

    Размер причиненного ущерба рассчитали в соответствии с законодательством. Так, сумма ущерба от вылова краба-травянки – 14,4 млн грн, вылов других видов – 61, 7 тыс грн.

    Конфискованных у нарушителей живых крабов выпустили обратно в море.

    Думская.net
    В Одесской области задержали браконьеров, которые незаконно вылавливали краба и другие ценные виды рыбы

    Ранее Главное управление Национальной полиции в Запорожской области сообщило, что браконьеры, ловившие незаконно рыбу, пытались протаранить лодку правоохранителей.

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