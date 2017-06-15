В Одесской области браконьеры наловили крабов на 14 млн грн

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. В четверг Черноморский рыбоохранный патруль совместно с пограничниками задержал двоих жителей Одесской области, которые с помощью сетей незаконно вылавливали краба и другие ценные виды рыб, занесенные в Красную книгу.

Как сообщила пресс-служба Госрыбагентства, инцидент произошел на побережье Черного моря в районе базы отдыха "Катранка" в Татарбунарском районе Одесской области.

В отношении нарушителей составили административный протокол. Материалы будут направлены в суд.

Размер причиненного ущерба рассчитали в соответствии с законодательством. Так, сумма ущерба от вылова краба-травянки – 14,4 млн грн, вылов других видов – 61, 7 тыс грн.

Конфискованных у нарушителей живых крабов выпустили обратно в море.

Думская.net В Одесской области задержали браконьеров, которые незаконно вылавливали краба и другие ценные виды рыбы

Ранее Главное управление Национальной полиции в Запорожской области сообщило, что браконьеры, ловившие незаконно рыбу, пытались протаранить лодку правоохранителей.