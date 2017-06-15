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    В Запорожье перед визитом Гройсмана воры оставили без связи горсовет

    (обновлено: )8530
    Сообщается, что преступники, которые украли многопарный медный кабель, не задержаны. В результате инцидента без телефонной связи остались около 50 тысяч абонентов.
    Кража медного кабеля в Запорожье
    Facebook Михаила Шуранова

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Около 50 тысяч абонентов остались без связи в результате кражи медного кабеля, сообщил директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов.

    "Запорожские воры встретили Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана кражей многопарного (6 кабелей от 300 до 600 пар) медного кабеля по адресу улица Правды, 48. Их не остановил даже заваренный люк. В 0-25 и 0-58 были сработки сигнализации, но преступников не задержали. В этот раз пострадало около 1000 абонентов. Сейчас в городе без телефонной связи около 50 тысяч абонентов. Их кабели просто украдены", — написал Шуранов на своей странице в Facebook.

    Пост Михаила Шуранова

    Повреждены также и телефоны Запорожского городского совета. Проводятся аварийные работы.

    Facebook Михаила Шуранова
    Кража медного кабеля в Запорожье

    Отметим, что в четверг в Запорожье с рабочим визитом находится глава Кабмина Владимир Гройсман.

    Ранее сообщалось, что в Киеве произошло вооруженное ограбление магазина мобильной техники.

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