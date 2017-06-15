В Запорожье перед визитом Гройсмана воры оставили без связи горсовет

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Около 50 тысяч абонентов остались без связи в результате кражи медного кабеля, сообщил директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов.

"Запорожские воры встретили Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана кражей многопарного (6 кабелей от 300 до 600 пар) медного кабеля по адресу улица Правды, 48. Их не остановил даже заваренный люк. В 0-25 и 0-58 были сработки сигнализации, но преступников не задержали. В этот раз пострадало около 1000 абонентов. Сейчас в городе без телефонной связи около 50 тысяч абонентов. Их кабели просто украдены", — написал Шуранов на своей странице в Facebook.

Пост Михаила Шуранова

Повреждены также и телефоны Запорожского городского совета. Проводятся аварийные работы.

Facebook Михаила Шуранова Кража медного кабеля в Запорожье

Отметим, что в четверг в Запорожье с рабочим визитом находится глава Кабмина Владимир Гройсман.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло вооруженное ограбление магазина мобильной техники.