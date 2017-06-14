Под Киевом жестоко избили главу местного избиркома

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Неизвестные в среду утром избили председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Людмилу Демченко в поселке Коцюбинское Ирпенского горсовета Киевской области, сообщает народный депутат Ольга Червакова ("Блок Петра Порошенко").

"В поселке Коцюбинское избита председатель ТИК Людмила Демченко. Это произошло сегодня в 7.30 утра во дворе ее дома, когда женщина шла на работу. Одного из нападавших схватили прохожие. Он уже признался, что это избиение ему заказал человек по имени Сергей, он дал 1000 грн и приказал зайти именно в этот двор и избить именно эту женщину", — написала депутат на своей странице в Facebook.

Ольга Червакова/Facebook, 14 июня 2017

Червакова возложила ответственность за произошедшее на местную полицию и прокуратуру. По ее мнению, бездеятельность правоохранителей приводит к тому, что "банда гопников безнаказанно и показательно терроризирует 15-тысячный населенный пункт".

Ольга Червакова/Facebook Задержание одного из напавших на председателя территориальной избирательной комиссии Людмилу Демченко в поселке Коцюбинское под Киевом

Она также обратилась к главе Нацполиции Сергею Князеву и министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием взять под контроль ход расследования, а к генеральному прокурору Юрию Луценко — наведение порядка в регионе.

"Считаю, что персональная ответственность за разгул насилия в Приирпенье лежит на мэре Ирпеня Владимире Карплюке, который давно склонен совершать физические расправы через подконтрольные ему полубандитские рассадники гопников, замаскированные под охранные фирмы и спортклубы. Еще раз: это уже черная линия", — заключила Червакова.

В свою очередь журналистка Валентина Аксенова пишет на своей странице в Facebook, что "эти события все связаны общей тенденцией: застройщики Киевской области до конца осознали опасность в общественном сопротивлении в Приирпенье, а теперь еще и на Борщаговке, и идут в атаку".

Валентина Аксенова/Facebook, 14 июня 2017

Ранее в Сумах неизвестные битами избили депутата городского совета Вячеслава Калиниченко, который в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщил глава Сумской ОГА Николай Клочко.