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    В Черниговской области столкнулись два мотоцикла, водители погибли

    (обновлено: )19
    По данным областной полиции, ДТП произошло между двумя селами в Прилукском районе. В результате аварии один водитель скончался на месте, второй - в операционной.
    На месте ДТП в Черниговской области с участием мотоциклов
    ГУ НП в Черниговской области/Facebook

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. В результате лобового столкновения мотоциклов "Ява" и "Минск" в Черниговской области погибли оба водителя, двое пассажиров травмированы, сообщает во вторник пресс-служба областной полиции на странице в Facebook.

    ДТП произошло на автодороге Киев — Сумы — Юнакиивка между селами Боршна и Манжосовка Прилуцкого района.

    Согласно сообщению, 17-летний юноша на мотоцикле "Минск" столкнулся с "Явой" под управлением 26-летнего жителя Прилукского района, который двигался во встречном направлении.

    ГУ НП в Черниговской области/Facebook
    На месте ДТП в Черниговской области с участием мотоциклов

    "От сильного удара несовершеннолетнего водителя мотоцикла "Минск" выбросило на проезжую часть, прямо под колеса легковушки "ЗАЗ Славута", который в это время проезжал мимо. Водитель автомобиля, 47-летний житель Прилукского района, не смог избежать наезда на юношу, и тот от полученных травм погиб на месте происшествия", — сообщает пресс-служба ведомства.

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    Согласно сообщению, 15-летняя жительница Прилук, пассажирка мотоцикла "Минск", была доставлена в больницу. 26-летнего водителя "Явы" также госпитализировали, однако он скончался в операционной.

    "25-летний пассажир "Явы", житель города Прилуки, доставлен в травматологическое отделение центральной городской больницы с черепно-мозговой травмой, рваной раной головы и переломом левого предплечья", — добавили в полиции.

    Открыто уголовное производство.

    ГУ НП в Черниговской области/Facebook, 13 июня 2017

    Ранее СМИ сообщали, что водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на мотоциклиста на полосе встречного движения в Буче Киевской области. Водитель мотоцикла был госпитализирован.

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