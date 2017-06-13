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    В Харькове водитель протаранил машину "скорой помощи"

    (обновлено: )86
    Скорая двигалась в крайней правой полосе в сторону ХТЗ со стороны ул. Богдана Хмельницкого. Навстречу ей двигалась Sonata, которая выехала на встречную полосу.
    ДТП в Харькове
    sq.com.ua

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Автомобиль скорой помощи Peugeut и автомобиль Sonata столкнулись в ночь на 13 июня в Харькове. По данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла около 00:05 по пр. Московский, 256.

    sq.com.ua
    ДТП в Харькове
    sq.com.ua
    ДТП в Харькове

    Скорая двигалась в крайней правой полосе в сторону ХТЗ со стороны ул. Богдана Хмельницкого. Навстречу ей двигалась Sonata, которая выехала на встречную полосу. Водитель скорой пытался избежать удара, приняв влево, но уйти от столкновения не удалось.

    По предварительным данным, у водителя Sonata были признаки алкогольного опьянения.

    В результате аварии пострадали два человека. Водителя и врача скорой помощи госпитализировали.

    Напомним, в начале июня авария с участием кареты "скорой помощи" произошла в Харькове, были травмированы шесть человек.

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