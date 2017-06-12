СБУ объявила в розыск разработчика программы "Стахановец"

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины уведомила о подозрении основателя и коммерческого директора компании-разработчика российских программ контроля рабочего времени "Стахановец" и Mirobase, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил о проведении СБУ обысков в офисе Dragon Capital и поручил разобраться в причинах. В компании сообщили, что обыски связаны с подозрением в незаконном использовании программного обеспечения. В СБУ заявили, что провели обыски в восьми компаниях, в том числе инвестиционной Dragon Capital и газодобывающей "Укргаздобыча", для выявления использования программы "Стахановец".

"СБУ сообщила о подозрении основателю и топ-менеджеру компании-разработчика программы "Стахановец"… Правоохранители в рамках открытого уголовного производства по части второй статьи 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) расследуют факты возможной передачи российским спецслужбам информации государственных учреждений и личных данных украинцев гражданами Украины Михаилом Яхимовичем и Владимиром Вязмитиным", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, продолжается экспертиза изъятого в ходе следственных действий компьютерного и серверного оборудования, на котором установлено ПО "Стахановец" и Mirobase.

Основатель и коммерческий директор объявлены в розыск, продолжается досудебное следствие, добавили в ведомстве.