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    Под Одессой снесли памятник Котовскому - СМИ

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (165)

    (обновлено: )11803
    Согласно информации, памятник политическому деятелю Григорию Котовскому, который стоял в центральной части города, возле здания железнодорожного вокзала, снесли ночью.
    Под Одессой снесли памятник Котовскому
    Думская.net

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В Подольске (бывший Котовск) Одесской области демонтировали памятник советскому военному и политическому деятелю Григорию Котовскому. Об этом сообщает в воскресенье УНИАН со ссылкой на источник в Подольском горсовете.

    Памятник Ватутину в Киеве облили краской
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Вандализм по-киевски. Памятник генералу Ватутину облили краской

    По его сведениям, массивный монумент, который стоял в центральной части города, возле здания железнодорожного вокзала, снесли ночью.

    "Говорят, такое указание поступило от руководства, поскольку в ближайшие дни в Подольск приедет новый председатель Одесской областной государственной администрации Степанов. Может возникнуть вопрос о невыполнении "закона о декоммунизации", — приводит агентство слова источника.

    Ранее сообщалось, что памятник сахарной свекле установили на месте, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину в поселке Первомайское Николаевской области.

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