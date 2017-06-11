Под Одессой снесли памятник Котовскому - СМИ

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В Подольске (бывший Котовск) Одесской области демонтировали памятник советскому военному и политическому деятелю Григорию Котовскому. Об этом сообщает в воскресенье УНИАН со ссылкой на источник в Подольском горсовете.

По его сведениям, массивный монумент, который стоял в центральной части города, возле здания железнодорожного вокзала, снесли ночью.

"Говорят, такое указание поступило от руководства, поскольку в ближайшие дни в Подольск приедет новый председатель Одесской областной государственной администрации Степанов. Может возникнуть вопрос о невыполнении "закона о декоммунизации", — приводит агентство слова источника.

Ранее сообщалось, что памятник сахарной свекле установили на месте, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину в поселке Первомайское Николаевской области.