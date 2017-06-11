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    Конфликт между иностранными студентами в Полтаве: двое госпитализированы

    (обновлено: )15901
    Как сообщается, в воскресенье рано утром возле одного из супермаркетов в городе возник конфликт между иностранными студентами одного из высших учебных заведений Полтавы.
    Полиция Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В Полтаве произошла драка между иностранными студентами, в результате которой два человека попали в больницу. Полиция начала расследование. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.

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    Сообщается, что в воскресенье рано утром возле одного из супермаркетов в городе возник конфликт между иностранными студентами одного из высших учебных заведений Полтавы.

    "Между молодыми людьми завязалась драка. Вследствие этого один из иностранцев нанес телесные повреждения двум другим участникам конфликта, нанеся одному из них проникающее ножевое ранение", — говорится в сообщении.

    Гражданство студентов не уточняется.

    Злоумышленник задержан, проводятся следственные действия. Открыто уголовное дело по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение".

    Ранее сообщалось, что в Николаевском облсовете на заседании комиссии возник спор между главой фракции "Оппоблока" Владимиром Фроленко и депутатом от БПП Федором Барной. Спор закончился дракой с привлечением известного боксера.

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