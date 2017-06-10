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    Задержан еще один подозреваемый в беспорядках в Днепре 9 мая

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    Как отметили в Генпрокуратуре, в течение месяца задержанный находился в розыске. Таким образом, теперь общее число задержанных достигло 17 человек.
    Стычка во время Марша Победы в Днепре
    УНИАН

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Задержан еще один подозреваемый в беспорядках 9 мая в Днепр, сообщила в субботу пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

    Стычка во время Марша Победы в Днепре
    УНИАН
    Днепр: эхо 9 мая

    Таким образом, общее число задержанных достигло 17 человек.

    "Задержан еще один соорганизатор массовых беспорядков, произошедших месяц назад во время проведения праздничных мероприятий в Днепре. В течение месяца последний находился в розыске", — говорится в сообщении.

    Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.

    В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".

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