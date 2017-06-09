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    ГПУ: чиновницу Фонда гарантирования вкладов арестовали с залогом в 130 млн грн

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    По информации ГПУ, Печерским районным судом г. Киева одной из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц избрана мера пресечения содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 130 млн грн.
    Чиновница Фонда гарантирования вкладов, задержанная на месте преступления
    Facebook Юрия Луценко

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Одной из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 130 млн грн за взятку в 5 млн долл, сообщается на официальной странице Генпрокуратуры в Facebook.

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    "По ходатайству Генеральной прокуратуры Печерским районным судом г. Киева одной из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц избрана мера пресечения содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 130 млн грн", — говорится в сообщении.

    Ранее  генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали по подозрению во взятке в 5 миллионов долларов представителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Такую сумму денег представитель фонда затребовала за невмешательство в порядок погашения банками обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам. По данным Луценко, задержанной грозит до 12 лет лишения свободы.

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