Во Львовской области на берегу реки нашли труп мужчины

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КИЕВ, 9 июн – РИА Новости Украина. Во Львовской области на берегу реки Верещица местные жители обнаружили тело неизвестного мужчины.

"8 июня в 17.30 возле станции Цунив Городокского района было найдено мертвого человека. Признаков насильственной смерти не обнаружено", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Тело погибшего доставлено в морг, его личность и место жительства выясняют правоохранители.

Напомним, в реке Ивано-Франковской области нашли труп подростка.