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    В ДНР назвали диверсией сбои в работе мобильной связи

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    Оператор МТС (работает в Украине под брендом Vodafone) - единственный из украинских сотовых компаний, продолжающих работать на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик.
    Вышка сотовой связи. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости Украина. Сбои в работе украинского сотового оператора МТС в Донбассе вызваны диверсией, но на данный момент связь восстановлена, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра связи самопровозглашенной Донецкой народной республики Виктора Яценко.

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    Оператор МТС (работает в Украине под брендом Vodafone) — единственный из украинских сотовых компаний, продолжающих работать на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик. Оператор "Киевстар" прекратил обслуживание абонентов на неподконтрольной Киеву территории еще в начале 2015 года, сотовый оператор lifecell — в феврале этого года.

    "Сбои в работе мобильного оператора "МТС-Украина", которые начались в Донецкой народной республике 7 июня — результат диверсии на объектах связи", — приводит слова Яценко его пресс-служба.

    По его словам, в районе подконтрольных Киеву Марьинки и Счастья были перерезаны кабели МТС.

    "Уже в полночь специалистами компании "МТС-Украина" было произведено восстановление ранее оборванных магистралей связи в районе города Северодонецка. Благодаря этому была восстановлена связь в Донецкой и Луганской народных республиках. Однако компания МТС воздерживается от восстановительных работ на прифронтовых территориях, где произошла диверсия", — добавил министр.

    Ранее сообщалось, что в Донецке, а также соседних городах — Макеевке и Харцызске — начались сбои в работе мобильного оператора МТС, есть информация, что проблемы со связью МТС имеются вплоть до Луганска

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