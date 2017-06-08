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    Ополченцы ЛНР понесли большие потери во время наступления - штаб АТО

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    Донбасс: обострение на луганском направлении (504)

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    В пресс-центре штаба АТО сообщили, что ополченцы самопровозглашенной ЛНР предприняли попытку захвата позиций ВСУ в районе Желобка. По данным силовиков, 11 ополченцев погибли.
    Ополченцы ЛНР. Архивное фото
    RIA News

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В течение минувших суток ополченцы безрезультатно пытались захватить опорные пункты сил антитеррористической операции около села Желобок в Луганской области, сообщает пресс-центр штаба АТО. 

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    "По информации на 22.00, боевики понесли потери — 25 человек, из которых 11 убиты. В оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) развернули мобильные операционные, долгомеры для вывоза тел погибших и очевидцы наблюдают интенсивное движение машин скорой помощи", — говорится в сообщении на странице в Facebook.

    В штабе заверили также, что попытка захватить позиции сил АТО провалилась. Информации о потерях среди украинских военнослужащих не поступало. 

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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